Neue Gedenkstätte entsteht

Der Bund sichert die Finanzierung eines Erinnerungsortes, wo die Namen aller 66.000 getöteten österreichischen Juden verewigt werden sollen. Nun ist die Stadt Wien am Zug.

Wenn es um das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs geht, vor allem an die jüdischen Opfer, will die Regierung besonders starke Akzente setzen: Zum einen sollen auch Kinder und Enkelkinder von Opfern der Shoa künftig auf Wunsch die österreichische (Doppel-)Staatsbürgerschaft bekommen. Vorbereitungen für eine Gesetzesänderung seien im Laufen, heißt es im Bundeskanzleramt. Andererseits steht nun offenbar die Finanzierung für das geplante Denkmal, auf dem die Namen der 66.000 österreichischen Jüdinnen und Juden verewigt werden sollen, die in der NS-Zeit ermordet wurden.