Neue Generalsekretärin bei den Grünen: Wahlkampf liegt in der Luft

Die Grünen sortieren sich und machen Olga Voglauer zur neuen Generalsekretärin. Auch die anderen Parteien stärken ihre zweite Führungsebene. Dass dies jetzt passiert, ist kein Zufall.

Seit Jahren war die Position bei den Grünen verwaist. Dass Parteichef Werner Kogler am Dienstag bekannt gab, dass es mit Olga Voglauer wieder eine Generalsekretärin geben soll, ist ein klares Indiz dafür, dass die kleine Regierungspartei jederzeit für einen Wahlkampf gerüstet sein will. Wann auch immer es so weit ist. Denn gerade in Wahlkampfzeiten wird der neuen Generalsekretärin eine tragende Rolle zukommen - sie gibt vor, wohin die Reise inhaltlich geht.

Auch die SPÖ verstärkt ihr strategisches Führungsteam. ...