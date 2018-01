Neue Generalsekretärin Marlene Svazek will "Bollwerk" für FPÖ sein

Die Salzburger FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek (25) ist nun auch Generalsekretärin der Freiheitlichen. In ihrer Antritts-Pressekonferenz in Wien teilte sie gleich kräftig aus.

Für Parteichef Heinz-Christian Strache ist Marlene Svazek "der junge frische Wind aus Salzburg". Marlene Svazek selbst freut sich, dass sie als junge Frau eine Spitzenposition besetzt und lobt die FPÖ, dass sie ihr diese Chance gibt. Im gleichen Atemzug folgt der Seitenhieb auf die Sozialdemokraten, bei denen sie Frauen in Spitzenpositionen nicht sehe.

Als Generalsekretärin möchte Svazek "Bollwerk" für die FPÖ-Regierungsmitglieder und -Abgeordneten sein, um sie vor "unqualifizierten Anwürfen" von außen zu schützen und "Störgeräusche" zu absorbieren. Medien und politische Gegner ruft sie dazu auf, wieder auf den "Weg zur Sachlichkeit" zurückzukehren. Die SPÖ ist für Svazek offenbar ein rotes Tuch, sie spricht vom "geifernden Bundesparteiobmann" Kern, der noch nicht in seiner Oppositionsrolle angekommen sei.

Auf die Journalistenfrage, wie sie ihre Doppelfunktion als Generalsekretärin und Salzburger Landesparteichefin vereinbaren könne, sagte sie, das sei bis zur Landtagswahl in Salzburg auf jeden Fall möglich, dann komme es auf das Ergebnis der Wahl an. Als Landeshauptmann-Stellvertreterin wäre die Doppelfunktion für sie nicht mehr machbar.

Svazek tritt die Nachfolge von Innenminister Herbert Kickl an, der das Amt des FPÖ-Generalsekretärs bisher gemeinsam mit dem EU-Abgeordneten Harald Vilimsky innehatte.

Nun stellen Svazek und Vilimsky des Generalsekretär-Duo bei den Blauen. "Das wird ein super Team, das menschlich und arbeitstechnisch passt", meinte Vilimsky.

Die neue FPÖ-Generalsekretärin hat bei den Freiheitlichen einen steilen Aufstieg hingelegt. Die Salzburger Landesobfrau gilt in den eigenen Reihen als Zukunftshoffnung und Ausnahmetalent und könnte zum weiblichen Aushängeschild der männlich dominierten Partei werden.

Svazek stammt eigenen Aussagen zufolge aus einem eher unpolitischen Elternhaus. Für ihre Matura schrieb sie eine Fachbereichsarbeit über die FPÖ und ihren Stellenwert bei jungen Menschen - eine Art Initialzündung, sich noch stärker mit dem Thema zu beschäftigen. In der Folge studierte sie Politikwissenschaft und wurde Funktionärin im Ring Freiheitlicher Jugend. Ab 2013 arbeitete sie über zwei Jahre lang als Referentin im Salzburger FPÖ-Landtagsklub - bis sie aus der damals noch von Karl Schnell geführten Partei hinausgeworfen wurde.

Für kurze Zeit saß sie in der Gemeindevertretung ihres Heimatorts Großgmain, legte ihr Mandat aber aufgrund ihres Wechsels nach Brüssel nieder. Dort war sie ein Jahr lang Assistentin von Harald Vilimsky im EU-Parlament, als dessen "politisches Ziehkind" sie sich selbst bezeichnet, und mit dem sie nun wieder enger zusammenarbeiten wird.

Im Oktober 2015 wurde Svazek zur Landesparteisekretärin der FPÖ Salzburg gewählt, knapp ein halbes Jahr später als neue Landesparteiobfrau vorgestellt und im Juni 2016 offiziell zur Parteichefin gewählt. Bei der Nationalratswahl 2017 kandidierte sie auf dem prominenten vierten Platz auf der Bundesliste und zog ins Parlament ein. Bei den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ verhandelte sie auf blauer Seite die Themen Frauen, Familie und Jugend mit.

Ihr Nationalratsmandat will Svazek nur bis zur Salzburger Landtagswahl im April behalten. Sie geht in Salzburg als Spitzenkandidatin ins Rennen. Sollte sie in die Landesregierung einziehen, wolle sie auf jeden Fall Generalsekretärin bleiben. "Ich denke schon, dass das vereinbar wäre", so die 25-Jährige vor Weihnachten, als ihr Aufstieg zur FPÖ-Generalsekretärin bekannt wurde.

Svazek gilt als intelligent, ehrgeizig, redegewandt und direkt. Sie selbst beschreibt sich als heimatverbunden und "nationalliberal", aber auch als Bewunderin von Marine Le Pen, der Vorsitzenden des rechtsextremen Front National in Frankreich. Sie wird gemeinhin dem radikaleren Flügel der FPÖ zugerechnet. "Ich glaube nicht, dass ich diesem Ruf bisher gerecht geworden wäre", meint sie zu solchen Zuschreibungen.

