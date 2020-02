Was ist dran am angeblichen Defizit von 1,7 Milliarden Euro, das der Gesundheitskasse droht? Anschober will das Duell der Halbwahrheiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stoppen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) will wissen, wie die herumschwirrenden Zahlen zustande kommen.