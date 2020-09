Neue Großraumbusse für das Bundesheer

Bundesheer-Soldaten mussten in der Vergangenheit oft mit angemieteten Bussen zu Einsätzen gebracht werden, weil dem Heer die Fahrzeuge fehlten. Nun hat die Truppe neue Großraumbusse bekommen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) übergab am Dienstag in der Maria-Theresien-Kaserne sechs moderne MAN-Reisebusse an die Truppe. Der Kaufpreis der Busse betrug rund zwei Millionen Euro (332.000 Euro pro Stück). Die Busse sind besonders groß und bieten Platz für 60 Personen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Verteidigungsministerin Tanner setzt auf Modernisierung