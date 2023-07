Mit der Ausbildung von 120 zusätzlichen Hausärzten sollte sofort an den Uni-Kliniken gestartet werden, fordert eine Plattform.

Gibt es in Österreich einen Ärztemangel? Nein. Gibt es in Österreich einen Mangel an Ärztinnen und Ärzten, die bereit sind, eine Kassenpraxis zu führen? Ja. Jedenfalls in drei Disziplinen: Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Gynäkologie. Der stets genannte Grund: Stress pur.

...