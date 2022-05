Neue Kindergarten-Vereinbarung: "Das ist einfach eine vertane Chance"

Warum die Kindergartenmilliarde kein großer Wurf ist und was nötig ist, um Betreuung und Beruf attraktiver zumachen. Die ÖGB-Vizepräsidentin im Interview.

Beim Thema Kindergarten gehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Hand in Hand. Warum das so ist und warum es nicht reicht, pro Jahr rund 58 Millionen Euro mehr für die Kindergärten in die Hand zu nehmen (insgesamt fünf Jahre lang je 200 Mill. Euro), erklärt ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenchefin Korinna Schumann im SN-Interview.

Die neue 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern für die Kindergärten sieht vor, dass in den nächsten fünf Jahren insgesamt eine Milliarde Euro ins verpflichtende Kindergartenjahr, frühe Sprachförderung und ...