Neue Lehrpläne: Wenn "Wissen" nicht reicht

"Unleserlich verfasst", in der Praxis "nicht umsetzbar", mit Inhalten und Zielen überfrachtet und gleichzeitig "substanzlos". Die neuen Lehrpläne, die in Volksschule, Mittelschule und Unterstufe im Schuljahr 2023/24 eingeführt werden, stießen in der Begutachtung auf laute Kritik. Schwer verständliche fachliche und "nicht vermittelbare" überfachliche Kompetenzen wurden ebenso kritisiert wie Arbeitsmehrbelastung für die Lehrer und das Fehlen von Lehrbüchern.

Lehrplanentwickler wie der Fachdidaktiker und HTL-Lehrer Herbert Pichler, mitverantwortlich für den neuen Lehrplan für Geografie und wirtschaftliche Bildung (GW), heben dagegen ...