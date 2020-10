Neue Linzer TU soll bis 2024 Tore öffnen

International und "not more of the same" soll die geplante Technische Universität (TU) für Digitalisierung in Oberösterreich werden. Details stehen noch nicht fest, aber das Ziel: Noch in dieser Legislaturperiode sollen die ersten Studenten "die Uni betreten", so Bildungsminister Heinz Faßmann. Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) betonte, dass das - noch nicht näher bezifferte - Budget nicht zulasten der anderen Unis gehen werde.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Bildungsminister gemeinsam mit dem Bundeskanzler