Neue Öffnungsschritte: Die Normalität rückt näher

Größere Gruppen in den Wirtshäusern und Gastgärten, spätere Sperrstunde, Erleichterungen für Chorproben und den Handel: So wird das Leben ab 10. Juni aussehen.

Die Regierung will mit 10. Juni die nächsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen umsetzen. Dazu finden am Freitagvormittag im Kanzleramt Beratungen mit den Landeshauptleuten und dem Gemeindebund statt. Folgende Öffnungsschritte sind zu erwarten:

• In den Gasthäusern werden sich ab 10. Juni in den Innenräumen acht Personen plus dazugehörige Kinder an einen Tisch setzen können (bisher lag die Grenze bei vier Erwachsenen). In den Gastgärten dürfen sich 16 statt bisher zehn Personen treffen. Diese Personenregel gilt auch für Zusammenkünfte und für Treffen generell. Bei diesen Personenzahlen sind also keine Abstandsregeln und Masken mehr notwendig.



• Die Sperrstunde wird von 22.00 Uhr auf 24.00 Uhr verschoben.



• Amateurproben (zum Beispiel Musik und Chor) sind unter Einhaltung der 3G-Regel möglich. Die Teilnehmer müssen also geimpft, getestet oder genesen sein. Es gibt keine Quadratmeterbeschränkungen mehr.



• Die Quadratmeterregel im Handel, Freizeitbereich, Sport, Museum wird von 20 auf 10 reduziert.