Neue Reisewarnung der Schweiz gegen Österreich

Nach Wien setzen die Eidgenossen nun auch Niederösterreich und Oberösterreich auf die "rote Liste".

Die coronabedingten Reisebeschränkungen gegenüber Österreich werden immer mehr. Wie die SN erfuhren, wird die Schweiz noch am Freitag bekannt geben, dass auch Niederösterreich und Oberösterreich auf die "rote Liste" jener Regionen gesetzt werden, für die eine Quarantänepflicht besteht. Für Reisende aus Wien gilt dies schon seit 14. September.

Das bedeutet: Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 10 Tage länger als 24 Stunden in einem der betroffenen Bundesländer aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in die Schweiz in Quarantäne begeben. Die Durchreise durch die Schweiz bleibt weiter erlaubt. Weitere Ausnahmen gibt es für berufliche Reisen, medizinisch bedingte Reisen, Güterverkehr usw.

Eine ähnliche Reisewarnung Deutschlands gilt seit Längerem für Wien und seit Kurzem auch für Vorarlberg. Belgien warnt vor Reisen nach Vorarlberg und Tirol. Die Niederlande warnen vor Reisen nach Wien und Innsbruck. Dänemark warnt vor Reisen nach ganz Österreich.

Quelle: SN