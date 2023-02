Neue SPNÖ-Riege bringt offenbar einige Veränderungen

Nach der Landtagswahl in Niederösterreich verpasst sich die SPÖ ein neues Gesicht. Der designierte Landesparteichef Sven Hergovich wird am (heutigen) Dienstagabend sein Team präsentieren, bereits im Vorfeld sickerten Namen durch. Laut "Kronen Zeitung" werden Kommunikationsprofi Wolfgang Zwander und der EU-Abg. Günther Sidl neue Landesgeschäftsführer. Als Klubobmann dürfte Hannes Weninger ein Comeback geben, Dritte Landtagspräsidentin könnte Eva Prischl werden.

Mit Zwander und Sidl setzen die Sozialdemokraten offenbar weiterhin auf eine Doppelspitze in der Landesgeschäftsführung. Das Duo folgt laut dem Medienbericht auf Wolfgang Kocevar und Klaus Seltenheim, die das desaströse Wahlergebnis vom 29. Jänner mitzuverantworten haben. Der Mostviertler Sidl war von 2013 bis 2019 Abgeordneter im Landhaus an der Traisen und wechselte im Juli 2019 in das Europäische Parlament. Zwander war Sprecher der SPÖ-Granden Christian Kern und Doris Bures und zuletzt bei der Kommunikation Burgenland GmbH beschäftigt.

Weninger hatte bereits von 2003 bis 2008 als Klubobmann fungiert. Nun dürfte er in dieser Position auf Reinhard Hundsmüller folgen, der sich aus der Landespolitik zurückzieht. Das Amt der Dritten Landtagspräsidentin hatte zuletzt Karin Renner bekleidet. Auch sie sagt der Politik adieu, wodurch nun Prischl politisch nach St. Pölten zurückkehren dürfte. Die Bundesrätin kennt die Landeshauptstadt bestens, fungierte dort bis Ende Jänner als Tourismusdirektorin.

In der Landesregierung dürfte es auf SPÖ-Seite indes kein weiteres Sesselrücken geben. Neben Hergovich, der den als Landesparteichef am Tag nach der Wahl zurückgetretenen Franz Schnabl auch auf dieser Ebene beerbt, soll Ulrike Königsberger-Ludwig im Amt bleiben. Ihr Wirken als Gesundheitslandesrätin während der Corona-Pandemie wurde weitgehend als positiv bewertet.

Die SPÖ stürzte bei der Landtagswahl am 29. Jänner auf 20,65 Prozent (2018: 23,92) ab und fuhr damit das schlechteste Ergebnis im Bundesland seit 1945 (bisher 21,57 Prozent im Jahr 2013) ein. Erstmals landeten die Sozialdemokraten hinter der FPÖ und nur noch auf Rang drei. Durch die Schlappe büßten die Roten einen Sitz im Landtag auf nunmehr zwölf ein. Gerettet wurden die beiden Sitze in der Landesregierung.