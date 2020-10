Neuer Arbeitslosenbonus kommt - Debatte um Hacklerregelung

Die Regierung hat sich am Mittwoch im Ministerrat auf einen weiteren Bonus zum Arbeitslosengeld verständigt. Betroffene erhalten bis zu 450 Euro zusätzlich im Dezember automatisch ausbezahlt, berichtete Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) im Anschluss an die Regierungssitzung. Zudem gab sie das Ende der erweiterten "Hacklerregelung" im Pensionsbereich bekannt. Das stößt allerdings auf Widerstand beim grünen Regierungspartner, der in der Causa auf die Bremse tritt.

Durch eine Ausweitung der Langzeitversichertenpension kurz vor der Nationalratswahl kann man seit heuer nach 45 echten Beitragsjahren mit 62 ohne Abschläge in den Ruhestand treten. Profitieren können nur Männer, da das Antrittsalter für Frauen bei 60 liegt. Dies nahm Aschbacher auch als Argument für die bevorstehende Abschaffung. Es sei ein "ungerechtes System", das die Männer bevorzuge.

Dass es ein Junktim mit dem von den Grünen forcierten Arbeitslosenbonus gab, wollte Aschbacher nicht bestätigen. Beiden Parteien sei es wichtig gewesen, dieses unfaire System zu beseitigen. Wie genau die künftige Regelung aussehen wird, das heißt, ob es eine grundsätzliche Änderung gibt oder auf das alte Modell mit Abschlägen umgestellt wird, ließ die Arbeitsministerin offen.

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) bremst hingegen beim Aus der erweiterten "Hacklerregelung". Der Ressortchef verwies darauf, dass er zunächst einmal einen entsprechenden Bericht der Alterssicherungskommission abwarten will. Dann werde man sich das System insgesamt ansehen, wie man zu mehr Gerechtigkeit kommen kann. Die Hacklerregelung werde hier nur ein Teil sein.

Viel Neues dürfte Anschober von der Alterssicherungskommission allerdings nicht erfahren. Denn deren Vorsitzender Walter Pöltner meint dazu auf Anfrage der APA, dass dies heuer nicht das Thema der Arbeit der Gruppe sei. Politischen Grund, mit der Abschaffung der abschlagsfreien Regelung zu warten, sieht der Pensionsexperte persönlich keinen. Denn wie Pöltner ausführte, werde es auch im kommenden Jahr kein anderes Ergebnis geben. Die wesentlichsten Dinge seien schon bekannt. 95 Prozent gingen aus dem Erwerbsleben in diesen Pensionstyp, im Regelfall Männer und Angestellte. Deren Pensionsbezug sei 1,5 mal so hoch wie der Durchschnitt.

Die Pensionskommission hat daher auch schon im Dezember des Vorjahres einen Beschluss gefasst, dass man die abschlagsfreie "Hacklerregelung" für nicht sinnvoll hält. Beim Mittelfrist-Gutachten, das Ende November vorliegen soll, wird die Langzeitversichertenpension ebenso wenig großes Thema sein wie beim Langfrist-Gutachten, das im März präsentiert werden soll.

Sofort abschaffen kann man die abschlagsfreie Variante freilich ohnehin nicht. Denn selbst wenn der Nationalrat heuer ein entsprechendes Gesetz absegnet, wird dies nach Einschätzung des langjährigen Sektionschefs erst ab 2022 Wirkung entfalten können. Dann wäre es auch verfassungsrechtlich unbedenklich, glaubt Pöltner.

Auch SPÖ, FPÖ und rote Gewerkschafter stemmen sich gegen die Abschaffung. "Wer 45 Jahre hart gearbeitet hat, soll danach weiterhin ohne Abschläge in Pension gehen können", forderte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch mit Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit. Namens der FPÖ kündigte Niederösterreichs Landeschef Udo Landbauer massiven Widerstand an. "Erfreulich und begrüßenswert" wäre die Reform dagegen für die Junge Industrie.

Empört reagierte dagegen der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, Rainer Wimmer. Der SP-Gewerkschafter hält das von der ÖVP vorgebrachte Argument, dass die Hacklerregelung nicht für Frauen gilt, für "fadenscheinig": "In wenigen Jahren wird das Pensionsalter angehoben, dann profitieren auch sie. Und um Frauen den Zugang zu erleichtern, werden fünf Jahre an Kindererziehungszeiten berücksichtigt." Millionenschwere Steuerentlastungen für Agrarbetriebe greife die ÖVP nicht an, stattdessen wolle sie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sparen, die oft am Ende ihrer Kräfte seien, kritisierte Wimmer.

Aschbacher klärte indes über den Bonus zum Arbeitslosengeld auf. Wie schon im Sommer ist nun auch im Winter ein Bonus von 450 Euro vorgesehen und zwar dann, wenn jemand mindestens 45 Tage zwischen Anfang September und Ende November ohne Beschäftigung ist. Bei 30 Tagen sind es 300 Euro und bei 15 150 Euro. Die Überweisung erfolgt automatisch mit dem Arbeitslosengeld im Dezember. Auch Personen, die bis dahin wieder in Beschäftigung sind, können profitieren. Ausgegangen wird von etwa 410.000 Personen, die einen Bonus lukrieren. Dafür vorgesehen sind 200 Millionen Euro. Der Sommerbonus hatte bereits 185 Millionen gekostet.

Eine allgemeine Anhebung des Arbeitslosengelds wird von der ÖVP weiter abgelehnt: "Wir sind nicht für eine generelle Erhöhung, wir unterstützen ganz treffsicher all jene, die schon Zeitraum auf Arbeitssuche sind."

Quelle: APA