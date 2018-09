Neuer Bundesschulsprecher fordert Update von Lehrplänen

Der neue Bundesschulsprecher Timo Steyer (18) spricht sich für eine Überarbeitung der Lehrpläne sowie die Einführung von Politischer Bildung als eigenes Unterrichtsfach ab der siebenten Schulstufe aus. Außerdem wolle er sich dafür einsetzen, dass das im Nationalrat bereits beschlossene 360 Grad-Lehrerfeedback auch tatsächlich an den Schulen ankommt, so Steyer bei einer Pressekonferenz am Montag.

SN/APA/HANS PUNZ Bundesschulsprecher Timo Steyer