Neuer evangelischer Bischof Chalupka ins Amt eingeführt

Mit einem Festgottesdienst in der Wiener Gustav-Adolf-Kirche ist der neue evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka am Sonntag in sein Amt eingeführt worden. In seiner Predigt ging er auf den Kampf gegen den Klimawandel und den Beitrag der Kirchen ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Chalupkas Schlagfertigkeit und Witz. "Das trifft man nicht so häufig bei Bischöfen."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Politisch prominente Gratulanten bei Chalupka