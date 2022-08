Neuer Generalstabschef Rudolf Striedinger: "Ganz sicher mehr Geld fürs Bundesheer"

Der designierte Generalstabschef rechnet mit höherem Budget und will die Miliz stärken.

Rudolf Striedinger wird der oberste militärische Kommandant des Bundesheeres. Den SN gab er erste Einblicke in seine Pläne.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte militärische Bedrohung für Österreich? Rudolf Striedinger: Wir spüren derzeit sehr stark die hybride Kriegsführung Russlands, was sich in der Ukraine in konkreter militärischer Gewalt äußert, aber auf den gesamten Kontinent ausstrahlt - Cyberangriffe, Beeinflussung der Bevölkerung etc. Damit wird versucht, eine Destabilisierung der europäischen Staaten zu erzeugen und das Sanktionsregime der EU zu ...