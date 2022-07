Neuer steirischer Landeshauptmann Drexler vom Bundespräsidenten angelobt

Christopher Drexler (ÖVP) ist am Montag bei einer Sonderlandtagssitzung mit den Stimmen von 32 der 46 anwesenden Mandatare zum neuen LH der Steiermark und zum Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gewählt worden. Am Nachmittag folgte die feierliche Angelobung in der Wiener Hofburg.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schützenhöfer und sein Nachfolger Drexler