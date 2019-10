Neues Dachrestaurant lockt nach Parlamentssanierung

Das derzeit in Sanierung befindliche Parlamentsgebäude wird künftig Besuchern und Mitarbeitern ein Dachrestaurant mit exklusiven Blick über die Dächer Wiens bieten. Geplant sind unter anderem vier Außenterrassen im Restaurantbetrieb am Dach als Teil des neuen Besucherzentrums, hieß es am Montag bei einer Baustellenbesichtigung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Bauarbeiten schreiten weiter voran