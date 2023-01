Neujahrstreffen der FPÖ in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt geht heute, Samstag, das Neujahrstreffen der FPÖ über die Bühne. Im Vorfeld der Landtagswahl in Niederösterreich lädt die Partei in das Veranstaltungszentrum Arena Nova. Auf dem Programm steht unter anderem ein Auftritt von Bundesparteichef Herbert Kickl. Auch Landesparteichef Udo Landbauer wird bei dem Treffen das Wort ergreifen.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Der Wahlkampf in Niederösterreich ist voll im Gange