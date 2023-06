Neun Volksbegehren liegen ab Montag auf

Nur zwei Monate, nachdem sieben Volksbegehren die 100.000-Unterstützer-Hürde zur Behandlung im Parlament genommen haben, startet am Montag die Eintragungswoche für die nächsten neun Initiativen. Von 19. bis 26. Juni kann etwa das "Anti-gendern-Volksbegehren" unterstützt werden, aber auch der Wunsch nach Bekräftigung von Österreichs Neutralität. Gerettet werden sollen in einem Volksbegehren Lebensmittel, in einem weiteren "unsere Sparbücher".

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Die Eintragungslokale sind ab Montag offen