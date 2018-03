Neuorganisation der roten Parteizentrale abgeschlossen

Die SPÖ hat den personellen Umbau ihrer Parteizentrale abgeschlossen. Georg Brockmeyer übernahm offiziell die Kommunikationsleitung. Der 43-Jährige, bisher Kampagnenmanager der SPD Niedersachsen, verantwortet künftig die Kampagnenleitung der Bundespartei und leitet die Kommunikation sowie Recherche und Meinungsforschung, die künftig in einem multimedialen Newsroom zusammenarbeiten werden.

Seine Stellvertreterin wird Karin Jirku. Die 34-Jährige, die schon bisher die Social Media-Aktivitäten von Parteichef Christian Kern koordinierte, wird federführend für digitale Kommunikation zuständig.

Die Außenkommunikation der SPÖ, ihres Vorsitzenden Christian Kern, des Bundesgeschäftsführers Max Lercher und seiner Stellvertreterin Andrea Brunner verantwortet Daniel Steinlechner (34). Michael Schrammel (34) und Fabian Looman (30) leiten das Büro des Bundesgeschäftsführers.

Die Organisationsabteilung wird Günter Pirker leiten. Der 58-Jährige war bisher Leiter des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) in der Steiermark und soll die Verwurzelung der Sozialdemokratie im ländlichen Raum wieder stärken. Als erste Maßnahme startet die SPÖ am Donnerstag mit einer Umfrage unter allen sozialdemokratischen Bürgermeistern, bei der ihre Bedürfnisse und Erwartungen an die Bundesgeschäftsstelle im Zentrum stehen. Seine Stellvertreterin wird Susanne Haase. Die 43-Jährige wird die Mitgliederbetreuung verantworten und soll den Umbau der SPÖ in eine mitgliederzentrierte Partei vorantreiben.

Für Personal und Verwaltung wird Karin Kraus (46) zuständig sein. Ihre Stellvertretung übernimmt Sascha Frühwirth (40).

(APA)