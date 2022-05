Neutralität, NATO, Europa?

Der russische Angriff auf die Ukraine hat bewusst gemacht, wie schutzlos Österreich in Wahrheit ist. Wie man das ändern könnte, sollte rasch diskutiert werden, fordern Experten und Politiker.

Liegt die Zukunft von Österreichs Sicherheit und Verteidigung in der Neutralität? Oder in der NATO? Oder in einer europäischen Armee? Diese Fragen, die durch den Ukraine-Krieg dramatisch an Aktualität gewonnen haben, brennen auch zahlreichen Prominenten unter den Nägeln. In einem offenen Brief fordern sie, wie berichtet, eine ernsthafte Debatte über die Sicherheits- und Wehrpolitik.

"Österreich muss weg vom Trittbrettfahrer-Image", wünscht sich einer der Unterzeichner des Briefs, Botschafter Michael Breisky. Schon beim EU-Beitritt hatte er die Neutralität mit Schwimmflügeln ...