Neuwahl-Gespenst geht um

Zerbricht die Koalition an den Vorwürfen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz? Was die Grünen dazu sagen und warum die SPÖ schon wieder eine Spitzenkandidaten-Debatte führt.

Kommt es nach den Vorwürfen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Neuwahlen oder nicht? - Diese Frage beschäftigt zurzeit alle Parteien.

Wie sehr, das zeigt die sofort neu aufgeflammte Spitzenkandidaten-Diskussion in der SPÖ: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat in einem Interview klargestellt, dass er im Falle vorgezogener Nationalratswahlen nicht als SPÖ-Spitzenkandidat zur Verfügung stehe. Ludwig wird ja von vielen in der Partei als aussichtsreicherer Kandidat angesehen als Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Detail am Rande: Ludwig schloss in dem Interview ...