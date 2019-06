Neuwahlforderung der ÖVP Burgenland abgelehnt

Die ÖVP ist am Mittwoch im Sonderlandtag mit ihrem Dringlichkeitsantrag gescheitert, die Landtagswahl im Burgenland zusammen mit der Nationalratswahl abzuhalten. Die rot-blaue Koalition brachte dazu einen mehrheitlich angenommenen Abänderungsantrag ein, in dem sie sich für den bereits angekündigten Wahltermin am 26. Jänner aussprach.

SN/APA/ROBERT JAEGER LH-Stellvertreter Tschürtz kam noch mal glimpflich davon