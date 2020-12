NGOs appellieren erneut an Regierung zur Flüchtlingsaufnahme

Einen Tag vor Weihnachten haben heimische Hilfsorganisationen in Sachen Flüchtlingsaufnahme erneut einen dringenden Appell an die Bundesregierung gerichtet. Die Situation in den Camps auf den griechischen Inseln sei "menschenunwürdig" und spitze sich täglich weiter zu. Hilfe vor Ort alleine reiche nicht aus, Schutzbedürftige müssten "sofort" evakuiert werden, so die gemeinsame Forderung von Caritas, Diakonie, Volkshilfe, dem Roten Kreuz und Ärzte ohne Grenzen am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/ANTHI PAZIANOU Situation in Camps "menschenunwürdig"