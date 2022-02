"Nicht das Recht des Stärkeren": Nehammer appelliert an Russland, sich für Frieden starkzumachen

Die Bundesregierung verurteilt die russische Anerkennung der beiden Regionen im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" scharf. Österreich sei zwar militärisch neutral, aber nicht, wenn es um die Verletzung des Völkerrechts gehe, sagte Bundeskanzler Nehammer nach der Sitzung des Krisenkabinetts . Er versicherte, dass die Energieversorgung Österreichs sicher sei, selbst wenn Putin "die Gaslieferungen einstellen würde".

"Es ist leider eingetreten, was wir seit Tagen befürchtet und wovor wir gewarnt haben", teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag nach der erneuten Einberufung des Krisenkabinetts Dienstag früh mit. Die Lage habe sich "massiv verschärft", "die Zeichen stehen leider immer mehr auf Konfrontation", sagte er. Und: "Ich rufe die Russische Föderation erneut dazu auf, sich auf das zu besinnen, was sie tatsächlich zu einer Supermacht macht: Ihre militärische Stärke für Frieden und nicht für Krieg einzusetzen." Krieg bringe nur Verlierer.

Österreich sei zwar militärisch neutral, habe aber eine klare Meinung, "wenn das Völkerrecht verletzt wird". Dieses Recht sei die Grundlage europäischer Politik, nicht das Recht des Stärkeren. Nehammer setzt daher weiter auf die Diplomatie: "Wir setzen uns massiv im Rahmen der OSZE für eine Wiederbelebung des Dialogs ein. Es wird noch heute eine Sitzung geben." Ausdrücklich dankte Nehammer dem ukrainischen Präsidenten, der "höchst umsichtig" handle und sich auf keine Provokation bisher eingelassen habe.

Einmal mehr stellte Nehammer klar, dass Österreich den Plan der EU, nun stufenweise Sanktionen in Kraft zu setzen, voll mittragen werde. Das umfasse, sofern es zu einem "großen Sanktionsregime" komme, natürlich auch die noch nicht in Betrieb genommene Gaspipeline Nord Stream 2. Österreichs Energieversorgung sei selbst dann gesichert, wenn Russland heute den Gashahn zudrehen würde, betonte Nehammer. Die EU-Kommission habe auch Alternativanbieter zugesichert. Apropos wirtschaftliche Sanktionen: Derzeit wird gerade im Wirtschaftsministerium geklärt, welche Unternehmen wie betroffen sein könnten. Die EU-Kommission habe außerdem zugesagt, dass es Kompensationen für die Ausfälle geben werde, versicherte der Kanzler.

Bei der Inneren Sicherheit in Österreich - Nehammer verwies auf kritische Infrastruktur und mögliche Hackerangriffe - so sei das Lagebild derzeit "ruhig und sicher". Auch was mögliche Flüchtlingsströme angehe, würden die Erfahrungen aus der Krim-Krise 2014 zeigen, dass Österreich kein "Primärland" sei - auch weil es keine große ukrainische Gemeinde gebe. Man müsse sich dennoch vor Augen halten, dass die ukrainische Grenze näher an Wien liege als Vorarlberg. Fest steht laut Nehammer: "Wir werden natürlich jenen Staaten helfen, in die die Flüchtlingsströme gehen."

Aktuell befinden sich rund 150 Österreicherinnen und Österreicher in der Ukraine, die - sofern gewünscht - bei der Ausreise durch das Außenministerium und ein eigens entsendetes siebenköpfiges Krisenteam (Cobra-Beamte und Mitglieder des Jagdkommandos) unterstützt werden.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich am Dienstag zu Wort: Der russische Präsident überschreite "eine rote Linie, indem er der Ukraine ihre Eigenständigkeit abspricht und sein eigenes Volk auf einen Krieg vorzubereiten scheint". Putin riskiere damit auch, die Bemühungen um Diplomatie und Dialog zu zerstören.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nannte das Vorgehen Russlands "eine eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine", wie es in einer Mitteilung hieß. "Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt der Ukraine."

Mit der Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin verletze das Land das Völkerrecht und verunmögliche das Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine. "Wir werden uns jetzt rasch mit unseren europäischen und internationalen Partnern absprechen für eine geeinte und unmissverständliche Reaktion", so Schallenberg. Moskau fordere er auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und zum Verhandlungstisch zurückzukehren.

Auch die Grünen verurteilten das Vorgehen Putins. "Dieser Schritt des russischen Präsidenten ist ein herber Rückschlag für die Hoffnungen auf Frieden in Europa und ein offener Schlag ins Gesicht der Diplomatie", sagte die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, in einer Aussendung. Der Schritt sei ein Bruch der Minsker Vereinbarung.

Die Entscheidung sei zu erwarten gewesen, so bitter sie auch sei, befand Ernst-Dziedzic nach der Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit Tagen könne die ganze Welt mitverfolgen, wie Putin es bewusst auf eine Konfrontation anlege. Als Beispiele nannte sie unter anderen den Bruch der Waffenruhe und die "überbordende Fake-News-Produktion". All das sind nach Worten der Politikerin "wohlkalkulierte Schritte in einem abgekarteten Spiel nach einem Drehbuch aus dem Kreml". Damit wolle es Putin offenbar schaffen, den Einfall in die Ukraine legitimieren zu können. "Nun ist es Zeit, diesem Eskalationsschritt eine gebührliche Antwort Europas entgegenzusetzen", sagte Ernst-Dziedzic.

Laut dem Vizepräsidenten des EU-Parlaments und ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas bricht Putin abermals das Völkerrecht und verletzt jegliche Vereinbarungen. "Das kommt einer Invasion gleich, destabilisiert die Ukraine weiter und verletzt ihre Souveränität", schrieb Karas auf Twitter. Die Europäische Union müsse sofort und entschlossen handeln.