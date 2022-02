Nicht direkt von einer möglichen Flüchtlingswelle betroffen

Kanzler Nehammer: "Brandgefährliche Situation" in der Ukraine, Kontaktaufnahme zu Österreichern vor Ort.

Sollte der russische Präsident Ernst machen mit der Invasion in der Ukraine, würde das auch eine große Fluchtbewegung auslösen. Vor allem in die Westukraine, aber auch in die unmittelbaren Nachbarländer der EU - nach Polen, aber auch nach Rumänien, Ungarn oder in die Slowakei. Die EU rechnet derzeit mit bis zu einer Million möglicher Flüchtlinge, pessimistischere Schätzungen gehen von mehreren Millionen aus.

Doch während sich Polen und Rumänien, aber auch die Slowakei und Ungarn bereits prophylaktisch für den ...