Landtag in NÖ trat zu konstituierender Sitzung zusammen

Der niederösterreichische Landtag ist am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl am 29. Jänner zusammengetreten. Johanna Mikl-Leitner kann bei der erneuten Wahl zur Landeshauptfrau nur mit Unterstützung ihrer ÖVP-Parteikollegen rechnen - SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS wollen nicht für sie stimmen. Das schwarz-blaue Bündnis sorgt für Kritik. Vor Sitzungsbeginn um 10.00 Uhr fand eine Protestkundgebung mit hunderten Teilnehmern vor dem Landhaus in St. Pölten statt.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Johanna Mikl-Leitner vor erneuter Wahl zur NÖ Landeshauptfrau