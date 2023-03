Schwarz-Blau in Niederösterreich: Viel Geld fließt in Kindergärten

Schwarz-Blau in Niederösterreich will die Kinderbetreuung daheim fördern. Bei der 750 Millionen Euro schweren Kindergartenoffensive bleibt es. Vor der ersten Landtagssitzung gibt es Baustellen.

Zwar will Schwarz-Blau in Niederösterreich ein Modell entwickeln, das die Betreuung von unter Dreijährigen zu Hause honoriert - das ändere aber nichts an der vergangenen September verkündeten Kindergartenoffensive. Sie werde wie geplant umgesetzt, wird auf SN-Anfrage im Büro der derzeitigen und künftigen Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont. Als größte Herausforderung gilt, ausreichend Personal zu finden.

Viele Änderungen kommen auf die Kinderbetreuung zu

750 Millionen Euro will das Land Niederösterreich bis 2027 in den Ausbau der institutionellen ...