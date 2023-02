Niederösterreichische Regierungsgespräche laufen gut

Nach der Landtagswahl in Niederösterreich haben am Dienstag Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ begonnen. Beide Parteien sprachen im Anschluss von "guten Gesprächen, die fortgesetzt werden sollen". Am Mittwoch folgt ein Treffen von ÖVP und FPÖ. Für Donnerstag hat die Volkspartei die NEOS zu einem Arbeitsgespräch geladen, kommenden Dienstag sind die Grünen an der Reihe.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Mikl-Leitner lässt verhandeln