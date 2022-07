Niederösterreichs Landtag beschloss Anti-Teuerungs-Paket

Der niederösterreichische Landtag hat am Montag in einer Sondersitzung Unterstützungsmaßnahmen gegen die Teuerung beschlossen. Neben dem Strompreisrabattgesetz umfasst das Paket eine Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro sowie eine Aufstockung der Pendlerhilfe samt Erhöhung der Einkommensgrenzen auch für Wohnbeihilfe und -zuschuss. Alle Fraktionen stimmten den Maßnahmen zu, die in Summe 312 Millionen Entlastung für die Bevölkerung bringen sollen.

SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Niederösterreich schnürte ein eigenes Entlastungspaket