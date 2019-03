Die Vorarlberger Landtagsabgeordnete Nina Tomaselli ist ein politisches Energiebündel und eine der Zukunftshoffnungen der Grünen.

"Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre", sagt Nina Tomaselli. Am Freitag nach dem für die Grünen so dramatischen Ergebnis der Wahl im Oktober 2017 haben sich am Rande eines traurigen erweiterten Bundesvorstands in Wien engagierte junge Grüne ...