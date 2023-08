Nix ist fix bei der steirischen Landtagswahl

Neuer Landeshauptmann, korruptionsverdächtige FPÖ, schwächelnde SPÖ und eine völlig neue Großwetterlage: Die Steiermark steht vor einer Landtagswahl, bei der alles möglich ist.

Der neue steirische LH Christopher Drexler will trotz ungünstiger Großwetterlage eine ÖVP-Mehrheit verteidigen.

EU-Wahl, Nationalratswahl, Landtagswahlen in Vorarlberg und in der Steiermark: Das Jahr 2024 hat es in sich. Von Interesse ist vor allem die für Herbst angesetzte steirische Wahl, da hier ein neuer Landeshauptmann - Christopher Drexler, ÖVP - seine erste Bewährungsprobe ...