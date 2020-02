NÖ GR-Wahlen: Listenchef hält ÖVP-Vorwürfe aufrecht

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat in Amstetten verpasst hat, hält Vorwürfe gegen die Stadt-ÖVP in der Causa um angebliche Bezahlung durch die Partei aufrecht. Seitens der Volkspartei sei man anscheinend bereit, alles zu unternehmen, um einen Kritiker "mundtot" zu machen, betonte er am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme.

Dem Schreiben beigefügt waren Screenshots von Posts bzw. Messenger-Nachrichten, die von einem ÖVP-Gemeinderat stammen sollen. Thema der Mitteilungen ist unter anderem die Herangehensweise an einen Facebook-Eintrag. Namen seien aus rechtlichen Gründen "vorläufig" geschwärzt worden, so Wahl. Es gebe noch mehr Beweise, "aber die gesendeten belegen ganz klar, dass es stimmt, dass gepostet wurde und auch, dass wir aus dem nicht-öffentlichen Teil (von Sitzungen des Gemeinderates, Anm.) Infos erhielten." Die ÖVP dementierte die Vorwürfe. Wahls Behauptungen seien unwahr, teilte die ÖVP Amstetten zuvor mit. Ein Rechtsanwalt sei eingeschaltet, um die Vorwürfe zu prüfen. Wahl erreichte am 26. Jänner mit seiner "Liste Wahl" 130 Stimmen oder 1,12 Prozent. Ein Mandat wurde damit verpasst, auf die Wahlzahl fehlten 129 Stimmen. Quelle: APA