NÖ Landesrat Waldhäusl prüft Bedürftigkeit von Ukrainern

Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl lässt die Hilfsbedürftigkeit von ukrainischen Flüchtlingen in Niederösterreich kontrollieren. Er habe vergangene Woche angeordnet, dass alle Vertriebenen "bezüglich ihrer Fahrzeuge und eines eventuellen aufwendigen Lebensstils" überprüft werden, kündigte der FPÖ-Politiker am Samstag in einer Aussendung eine "'Aktion scharf' gegen ukrainische Luxusautos" an. Gleichzeitig warf Waldhäusl der türkis-grünen Bundesregierung eine "Asyllüge" vor.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Waldhäusl setzt auf 'Aktion scharf' wegen vermeintlichen Luxusautos