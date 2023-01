Bei SPÖ Niederösterreich stehen die Zeichen auf Hergovich

Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl in Niederösterreich sind am Montag in St. Pölten die Gremien der SPÖ zusammengetreten. Nach dem Präsidium tagte ab etwa 17.15 Uhr der Vorstand in der Landesparteizentrale. Die Zeichen standen auf Ablöse von Franz Schnabl (64). Sven Hergovich (34), derzeit Geschäftsführer des AMS NÖ, stand ante portas. Bei der Sitzung war der mutmaßliche "Neue" dabei.

EU-Abg. Günther Sidl bezeichnete es als "wichtig, ein Signal auszusenden, dass wir das Wahlergebnis verstanden haben". Und zwar an jene, "die uns das Vertrauen gegeben haben", aber auch an jene, die es nicht getan haben.

Man müsse sich auf allen Ebenen unterhalten, "was verkehrt gelaufen ist", sagte Rainer Spenger, Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, zur APA. Es gelte Schlüsse zu ziehen, alle müssten sich "bei der Nase nehmen". Schuldzuweisungen seien fehl am Platz. "Neu aufstellen, auch im Bund", laute die Devise.

Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler betonte bei seinem Eintreffen vor dem Landesparteivorstand, dass es nun darum gehen werde, einen Prozess der Erneuerung einzuleiten. Danach gefragt, ob er die Nachfolge von Schnabl an der Spitze der Landespartei antreten wolle, winkte Babler ab: "Ich bin in Traiskirchen ein Mann für die Spitze." Offen sei freilich, welche Entscheidungen der Landesparteivorstand treffen werde. Sein Amtskollege aus der Nachbargemeinde Trumau, Abg. Andreas Kollross, forderte indes via der Tageszeitung "Die Presse" ebenfalls eine "personellen Erneuerung" in der Landespartei.

"Nach dem Ergebnis" müsse man "über alles diskutieren", unterstrich LAbg. Hannes Weninger. Es werde auch um Personelles gehen, man dürfe es aber "nicht bei einer Personaldebatte allein belassen". "Es rumort kräftig", meinte die scheidende Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner.

Dass es in den Gremien der Landes-SPÖ auch um die Zukunft des Spitzenkandidaten und Landesparteivorsitzenden Schnabl gehen wird, stand schon am Wahlabend fest. Schnabl selbst sah da noch keinen Grund für Konsequenzen. Am Montag stellte ihm aber der St. Pöltner SP-Bürgermeister Matthias Stadler die Rute ins Fenster.

"Wenn man Wahlen verliert, muss man die Konsequenzen ziehen", wurde Schnabls Vorgänger an der Landesparteispitze in den "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) zitiert. Nach einem derartigen Ergebnis dürfe man nicht zur Tagesordnung zurückkehren, befand der mächtige rote Bürgermeister. Vielmehr müsse nun "ungeschminkt" darüber geredet werden, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Laut Informationen des "Standard" telefonierte Stadler noch Sonntagabend mit mehreren Personen in der Partei, um über Schnabls Ablöse zu sprechen.

Die SPÖ war laut dem vorläufigen Endergebnis (inkl. fast aller Wahlkarten) auf 20,66 Prozent (zuletzt 23,92) abgestürzt, was das schlechteste Ergebnis aller Zeiten (bisher 21,57 Prozent im Jahr 2013) und erstmals Platz 3 hinter der FPÖ bedeutet. Dadurch büßten die Roten einen Sitz im Landtag ein. Künftig stellen die Sozialdemokraten nur noch zwölf Mandatarinnen und Mandatare. Immerhin konnten die zwei Sitze in der Landesregierung gerettet werden, der Landesvize steht ihnen jedoch nicht mehr zu.