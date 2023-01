Leichtfried will nach SPÖ-Niederlage in NÖ analysieren

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried sieht in der Niederösterreich-Wahl in erster Linie eine "krachende Niederlage" der ÖVP und auch der Bundesregierung. Die "leichten Verluste" seiner Partei bedauerte er in einer Pressekonferenz, umso mehr als man auf die richtigen Themen wie Teuerung und Pflege gesetzt habe. Die finale Analyse in der niederösterreichischen Partei werde "noch ein bissl Zeit brauchen".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Leichtfried sieht in erster Linie "krachende Niederlage"