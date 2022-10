Norbert Hofer legt ein "Credo" vor, das sich wie ein Anti-Kickl-Programm liest

Ex-FPÖ-Chef und Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer betont "staatspolitische Verantwortung" und lehnt "in das Persönliche reichende politische Angriffe" ab. Dieses Credo sei aber nicht als Gegenprogramm zum Wirken Parteichef Herbert Kickls zu verstehen, wird versichert.

Einen bemerkenswerten Tweet setzte am Dienstag der Dritte Nationalratspräsident, ehemalige Präsidentschaftskandidat und Ex-FPÖ-Obmann Norbert Hofer ab. Er habe sich "schon länger" über seine "Ideale als persönlichen Wegweiser Gedanken gemacht" und wolle diese nun veröffentlichen, schrieb er.

Einige dieser Gedanken, die in einem mehrere Punkte umfassenden Text versammelt sind, lesen sich wie eine Gegenposition zum Wirken Parteichef Herbert Kickls. So etwa der Satz: "Ich lehne das Herabwürdigen von Menschen insbesonders durch in das Persönliche reichende politische Angriffe ab." Oder: ...