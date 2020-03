Notare reduzieren Kanzleitätigkeit stark

Auch Notare reduzieren angesichts der Corona-Krise ihre Kanzleitätigkeit stark. Der Schutz der Gesundheit der Klienten und Mitarbeiter geht vor, teilte die Notariatskammer in einer Aussendung am Mittwoch mit. Auch in der Kammer werde bis auf Weiteres kein Parteienverkehr stattfinden.

Der Österreichischen Notariatskammer und den Länderkammern sei es aber nicht möglich, Informationen zum Ausmaß der Tätigkeiten in den einzelnen Kanzleien zu geben. Die Notarinnen und Notare entscheiden selbst über den eingeschränkten Parteienverkehr oder die zeitweilige Schließung, hieß es. Daher wird eine Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail empfohlen. Quelle: APA