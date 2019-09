NR-Wahl: FPÖ will Gratis-Musikschulen

Die FPÖ lässt mit einer musikalischen Forderung im Wahlkampf aufhorchen: Parteichef Norbert Hofer will schulpflichtigen Kindern künftig eine kostenlose Teilnahme am Musikunterricht in Musikschulen ermöglichen, wie er in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte. Gratis werden soll seiner Meinung nach der Gruppenunterricht, die Kosten beziffert die FPÖ mit rund 40 Millionen Euro pro Jahr.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Musikalische Wahlkampfforderung der FPÖ