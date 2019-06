NR-Wahl: Kickl freut sich auf Auseinandersetzung

Herbert Kickl geht als Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich in die Nationalratswahl im Herbst. Er freue sich auf die Auseinandersetzung, sagte der frühere Innenminister am Mittwoch in St. Pölten. Er komme in die "Höhle des Löwen", seien doch mit Wolfgang Sobotka und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) zwei seiner Amtsvorgänger in Niederösterreich daheim.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALEX HALADA Kickl wurde vom Landesparteivorstand einstimmig nominiert