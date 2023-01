NS-Militärjustiz: Gedenktafel an Ministeriumsgebäude am Stubenring soll an die Opfer erinnern.

Die Fäden der NS-Militärjustiz in der "Ostmark" liefen an einem Ort zusammen: Im heutigen Regierungsgebäude am Wiener Stubenring. Eine Gedenktafel soll nun daran erinnern.

SN/www.picturedesk.com Ein Foto aus dem Jahr 1938, kurz nach dem „Anschluss“. Das Gebäude am Wiener Stubenring war während der NS-Zeit das Zentrum für den Aufbau der Militärjustiz.