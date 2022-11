Nun muss der Bundeskanzler vor den Untersuchungsausschuss

Während andere Zeugen reihenweise absagen, hat Nehammer sein Kommen zugesagt. Thomas Schmid muss noch vor der WKStA aussagen.

Obwohl in den nächsten zwei Wochen die letzten Befragungstage im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss anstehen, nimmt die parlamentarische Aufklärung noch einmal an Fahrt auf. Grund ist das baldige Ende der Vernehmung von Thomas Schmid durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Anfang Dezember, so hat die WKStA dem Justizressort mitgeteilt, soll die Befragung des einstigen Kurz-Intimus, der in der Umfragenaffäre um den Kronzeugenstatus ansucht, abgeschlossen sein.

Nicht nur die Korruptionsermittler warten gespannt auf das Ende der Befragungen, auch der U-Ausschuss will Schmids ...