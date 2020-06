Nun winkt auch die Reisefreiheit nach Italien

Ein Urlaub bei den südlichen Nachbarn könnte sich auch in diesem Sommer ausgehen. Die Entscheidung darüber dürfte bei einem Gipfelgespräch am Mittwoch fallen. Möglicherweise gehen die Grenzbalken schon am 15. Juni nach oben.

SN/pixabay/mariofadda Urlaub an den italienischen Stränden könnte für Österreicherinnen und Österreicher schon bald wieder möglich sein.