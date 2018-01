Nur die FPÖ kann den Konflikt entschärfen

Die niederösterreichische Landeshauptfrau will FPÖ-Chef Udo Landbauer nicht in der Landesregierung haben. Schaltet die FPÖ auf stur, hätte dies massive politische Folgen - bis in die Bundesregierung.

