Oberhofer als Tiroler NEOS-Chef bestätigt, will in Regierung

Dominik Oberhofer ist am Samstag im Zuge der Landesmitgliederversammlung in Kufstein mit 87,5 Prozent als Landessprecher der Tiroler NEOS bestätigt worden. "Ein großartiges Ergebnis", wie er anschließend im APA-Interview betonte. Er wolle die NEOS sowohl auf Landesebene als auch in der Stadt Innsbruck in die Regierung führen, umriss er seine Ziele für die kommenden drei Jahre in dieser Position. Für die anstehende Landtagswahl 2023 strebte er eine Verdoppelung der Mandate an.

SN/APA/Michael Venier/Michael Venie Oberhofer will als NEOS-Klubchef die Pinken in die Regierung führen