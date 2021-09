Oberösterreich wählt: Das sind die Herausforderer

Laut Umfragen wird die ÖVP Thomas Stelzers bei den oberösterreichischen Landtagswahlen wieder auf Platz eins landen. Dahinter sind einige Plätze frei.

Der 27. September 2015 ist nicht eben als Glückstag in die Annalen der oberösterreichischen ÖVP eingegangen, die seit Kriegsende durchgehend den Landeshauptmann stellt. Bei der Landtagswahl an diesem Tage rasselten die damals von Josef Pühringer geführten Landesschwarzen um zehn Prozentpunkte auf nur noch 36,4 Prozent der Stimmen hinunter. Die FPÖ rückte der dominierenden Landes-ÖVP mit 30,4 Prozent der Stimmen bedrohlich nahe. Woraufhin LH Pühringer die Freiheitlichen ins Koalitionsboot holte und den LH-Sessel ungefähr zur Halbzeit der Legislaturperiode an seinen Wunschnachfolger ...