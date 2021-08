Oberösterreichische SPÖ setzt auf Online-Wahlkampf

Die SPÖ Oberösterreich setzt im Landtagswahlkampf auf Online-Marketing. Insgesamt rund 3,5 Mio. Euro sind budgetiert, je rund die Hälfte davon für den klassischen und den digitalen Wahlkampf, erläuterte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer bei einem Lokalaugenschein am Mittwoch in der SPÖ-Zentrale an der Linzer Landstraße. Fischen will man eher bei der ÖVP und den Grünen als bei der FPÖ.

SN/APA/Verena Leiss Das Team des SPÖ-Onlinewahlkampfs