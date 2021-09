OECD-Studie: Ein Blick auf die Bildung in der Pandemie

Bei der alljährlich erscheinenden OECD-Studie "Bildung auf einen Blick" gab es diesmal erstmals einen völlig neuen und spannenden Blickwinkel: Wie kamen die Staaten mit der Pandemie im Bildungsbereich zurecht? Und wie schlug sich Österreich im Vergleich?

Bei der am Donnerstag veröffentlichten OECD-Studie "Bildung auf einen Blick" standen diesmal nicht zu niedrige Akademikerquoten oder zu hohe Bildungsausgaben pro Schüler im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Pandemie. Die OECD weist darauf hin, dass die Wahrung der Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich angesichts der Coronapandemie in allen Ländern besonders schwierig war. Denn schon vorher benachteiligte Schüler hatten am ehesten Schwierigkeiten mit Fernunterricht und wiesen ein höheres Risiko auf, bei anhaltenden Schulschließungen das Interesse an Bildung zu verlieren. Zudem sind Personen mit ...