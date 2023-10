Öffentliche Pensionskosten heben ab

Das Pensionssystem wird empfindlich teurer. Muss die öffentliche Hand heuer 10,2 Milliarden zuschießen, werden es kommendes Jahr schon 14,1 Milliarden sein - und es wird weiter in diese Richtung gehen, warnte PVA-Generaldirektor Winfrid Pinggera bei einem Pressegespräch am Dienstag und plädierte einmal mehr dafür, sich in Richtung des gesetzlichen Pensionsalters zu bewegen. Verantwortlich für den Trend sind auch jüngst beschlossene Verbesserungen für Versicherte.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Pensionen bleiben teuer